ＤｅＮＡは１５日、ショーン・レイノルズ投手を獲得したと発表した。１年契約で年俸は９０万ドル。レイノルズは身長２メートル３センチ、体重１１３キロの長身右腕。昨季ダルビッシュ有投手、松井裕樹投手も所属するパドレスでメジャーデビュー。２４年は９登板ながら防御率０・８２と存在感を示すと、今季は１９登板。０勝１敗、防御率５・３３だった。チームはケイ、ジャクソン、バウアー、ウィックと４人の外国人投手が保留