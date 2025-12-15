マレーシア・クアラルンプールに住む大学生のアイシャさん（24）は、KフードやKビューティーにすっかり夢中だ。東南アジア最大のEC（電子商取引）である「ショッピー」にログインすると、お気に入り一覧には「ブルダック炒め麺」「Beauty of Joseon」「CLIO」といった韓国製品がずらりと並ぶ。彼女は「韓流博覧会が開かれると聞いて『シムクン（胸キュン）』した」と話し、「シムクン」という言葉を韓国語ではっきりと口にした。ア