世界遺産「日光の社寺」の一つ日光山輪王寺では、この１年間のほこりを落とす年末恒例のすす払いが行われ、新年を迎える準備を始めました。 輪王寺の三仏堂で行われたすす払い。 堂にまつられている高さが約７・５メートルある３体の像の汚れを落とす年の瀬の恒例行事です。 身を清めた僧侶や職員が長さ６メートルほどの竹でできたほうきを手に、千手観音、阿弥陀如来、馬頭観音のほこりを、丁寧に落としていきま