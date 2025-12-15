¹â¹»À¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ºÇ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìºý¤ò·è¤á¤ë¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Ð¥È¥ë¤ÎÆÊÌÚ¸©Âç²ñ¤¬£±£´Æü¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¤Ã¤ÈÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï£²£±¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿£¶¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ Âç²ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò£µÊ¬´Ö¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢ºÇ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¶¥