理数系教育の充実を図る文部科学省の「スーパーサイエンス・ハイスクール」、ＳＳＨの指定を受ける宇都宮市内の中高一貫校で１４日、研究成果の発表会が開かれました。 発表会を行ったのは、宇都宮東高校・附属中学校です。 文部科学省から２０２５年度、栃木県内の公立校では３校目となるスーパーサイエンス・ハイスクール、ＳＳＨに指定されました。 高校２年生１６０人は今年４月から