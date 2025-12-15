ＤｅＮＡは１５日、前パドレスのショーン・レイノルズ投手（２７）と来季の選手契約を結ぶことで合意したと発表した。年俸９０万ドル（約１億４０００万円）の１年契約（金額は推定）。レイノルズは身長２０３センチ、体重１１３キロの右腕。１６年にマーリンズ傘下マイナーに野手として入団。２１年途中に投手に転向した。２３年途中にパドレス傘下マイナーへ移籍。２４年にパドレスでメジャーデビューし９試合に登板。今季は