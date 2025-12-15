日本ハムは１５日、北山亘基投手の夫人が１２月に第１子を出産したと発表した（出産日は非公表）。母子共に健康という。北山は球団を通じて「この度、我が家に新たな家族が増えました。心から命の尊さを感じ、妻への感謝が更に深まりました。大切な命を守っていけるよう、みんなで幸せな人生を歩めるよう、感謝の気持ちでこれからも精進していきます」とコメントした。