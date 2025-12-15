DeNAが15日、パドレスFAのショーン・レイノルズ投手（27）と契約合意したと発表した。2メートル3と長身右腕のレイノルズは昨季パドレスでメジャーデビュー。今季は19試合で0勝1敗、防御率5・33でシーズン後にFAとなった。元々は外野手として2016年のMLBドラフト4巡目（全体113位）でマーリンズから指名され、21年から投手に転向した異例の経歴を持つ。