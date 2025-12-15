美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。毎年トレンドのコスメが勢ぞろいするロフト。2025年も、肌悩みに寄り添う優秀アイテムや、仕上がりの満足度が高い名品が続々登場しました！そこで今回は、美容ライターの筆者がロフトで買ってよかったと感じた2025年ベストコスメをご紹介します♡【詳細】他の記事はこちらキャンメイクモイストプリズムプライマー（03ペールブルー）キャンメイクモイストプリズムプライ