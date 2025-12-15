ダイソーで、またしても可愛いアイテムを発見してしまいました♡今回ご紹介する『ダブルEVAケースキーホルダー』は、キーホルダー感覚で使えるEVA素材のケース。フラットな形状なので、常備薬やアクセサリーなどの小物を収納するのにぴったりです！推し活やガチャ詰めポーチにも◎おしゃれなのに実用性抜群ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダブルEVAケースキーホルダー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ