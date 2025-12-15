材料を入れて揉むだけで、タネや生地が作れる調理用バッグをセリアで発見！袋のまま絞り出して焼けるので、手を汚さずに済みます。ボウルやヘラの出番も減るので、洗い物が激減しますよ。下準備のハードルが下がり、後片付けの負担も減らせる嬉しいアイテムです。忙しい日のお助けアイテムとして活躍してくれます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：もみもみ調理バッグ3枚入価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅275×縦180