マルチに使える収納を探している方におすすめのダイソーの収納グッズをご紹介します！中がきれいに区切られ、固定仕切りだから整理整頓しやすさ◎フタ付きで中身をさっと隠せるから、整った見た目を作りやすく、日常の片づけにぴったりです。1マスが広めなので、下着だけでなく、雑貨や小物の整理にも使いやすいですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：下着収納ケース（フタ付、8マス）価格：￥330（税込）サイズ（約）