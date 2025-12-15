サンフレッチェ広島は12月15日、新監督にバルトシュ・ガウル氏が就任することを発表した。2022年からチームを率い、２度のルヴァンカップ優勝を成し遂げたミヒャエル・スキッベ監督が退任。その後任として、ドイツとポーランドの国籍を持つ38歳の指導者が新たに指揮を執ることになる。ガウル氏は1987年10月５日生まれ。指導者としてのキャリアはドイツのシャルケでスタートし、U-17アシスタントコーチやユース監督を歴任した