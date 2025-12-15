◆年末年始はがんばった私にご褒美！おひとりさまで“整う”からだにやさしいランチ5選。玄米×イタリアンやグルテンフリーも写真：チャヤナチュラル＆ワイルドテーブル日比谷シャンテ店忘年会やお正月のごちそうが続くと、「そろそろ体をリセットしたい」と感じてくるはず。そんな年末年始に選びたいのが、誰にも気を使わず、自分のペースで味わうからだにやさしく、心まで整う“ひとりランチ”。グルテンフリーや野菜たっぷり、