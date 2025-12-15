15日未明、和歌山県有田川町で住宅が全焼する火事があり、住人とみられる2人が死亡しました。15日午前5時前、有田川町小川で「山の方を見たら炎が見えた」と近くの住民から消防に通報がありました。消防などによりますと木造平屋の住宅から出火し、消防車など4台が出動。火は約1時間後に消し止められましたが、火元の住宅約70平方メートルが全焼しました。この火事で、焼け跡から住民の80代夫婦とみられる2人の遺体が見つかりまし