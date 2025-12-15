広島の新入団選手9人が15日、広島市内のホテルで新入団選手発表会見を行った。ファンクラブ会員500人が会見を見守る中、ドラフト1位の平川蓮外野手（21＝仙台大）は、「ワクワクが強い。すごい実感が湧いてきた。やってやります」と意気込みを示した。対戦したい投手にはDeNA・藤浪晋太郎の名前を挙げ、「自分は真っすぐに強い自信があるので、それを打ち返したい」と対戦を心待ちにし、「トリプルスリーを目指して頑張ってい