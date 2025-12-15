週明け15日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比25銭円安ドル高の1ドル＝155円89〜90銭。ユーロは19銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円89〜93銭。米長期金利の上昇などに伴い、日米の金利差を意識した円売りドル買いが先行した。日銀が15日発表した12月の企業短期経済観測調査（短観）は、大企業製造業の景況感が3四半期連続の改善となった。市場では「予想通りの結果