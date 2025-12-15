１５日午前１時２５分ごろ、厚木市緑ケ丘５丁目の住宅で出火していると、近くに住む男性（６７）から１１０番通報があった。木造２階建てが全焼し、焼け跡から性別不明の２人の遺体が発見された。厚木署などが出火原因や身元を調べている。