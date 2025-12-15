市川憂人『もつれ星は最果ての夢を見る』（ＰＨＰ研究所）岩井圭也『真珠配列』（早川書房）ダン・ブラウン『シークレット・オブ・シークレッツ』（越前敏弥訳、上下巻、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）科学の発展と、そこから誕生した成果は人類に大きな恵みをもたらすが、そうした研究は往々にして国家に搾取されがちでもある。今回は、科学と政治の関係をさまざまな角度から描いたミステリーを紹介する。市川憂人『もつれ星は最果ての夢