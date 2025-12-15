¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥Ã¥¯¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¡¢ËÜ¹¥¤­¤ÎÃç´Ö¤È¤è¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥È¥à¡¦¥½¡¼¥ä¤è¤ê¤â¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¦¥Õ¥£¥ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥¦¤Ö¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÁÔÂç¤ÊÎ¹¤ò¤·¤¿¸å¼Ô¤³¤½¤¬¿¿¤Ê¤ëËÁ¸±¼Ô¤À¡¢¤È¡£¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¦¥Õ¥£¥ó¤ÎËÁ¸±¡Ù¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤Ë¡¢Èà¤ÎÎ¹¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¶»¤ÎÄË¤à¤è¤¦¤Ê¼õÆñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Éã¿Æ¤Ë