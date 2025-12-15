DeNAは15日、ショーン・レイノルズ投手の獲得を発表した。レイノルズは21年途中に野手から投手に転向。今季はメジャーで19試合に登板して、0勝1敗2ホールド、防御率5.33の成績を残している。▼ レイノルズのプロフィール守備位置：投手出身：アメリカ合衆国生年月日：1998年4月19日身長・体 重：203cm・113kg投／打：右投／左打経 歴：レドンド・ユニオン高−マーリンズ傘下マイナー−パドレス傘下マイナー/パドレス−DeNA