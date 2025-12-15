¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤­¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¶µ°é²è·à¡Ë¤è¤ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Õ¤¯¤¶¤ï¤æ¤ß¤³³¨ËÜºî²È ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê³¨ËÜ¤Ë¡Ö¤â¤ê¤Î¤¨¤Û¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊGakken¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤ª¤­¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤È¤Á¤¤¤µ¤Ê¥ä¥Þ¥Í¤¯¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¤Î¤Ï¤¤¤¿¤Ä¤ä¤µ¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊ¸ÞäÆ²¡Ë¡¢¡Ø¤Ï¤ê¤Í¤º¤ß¤Î¤ª¤¤¤·¤ã¤µ¤ó¡Ù¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤Ì¤®¤Î¤â¤ê¤Î¤ê¤¹¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²¹¤«¤Ê½Û´Ä¤ò