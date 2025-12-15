¶áÆ£ÍÎÂÀ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È»þÎ¤ÆóÏº¤µ¤óº£Ç¯ÅÙ¤ÎÎòÄø¾Þ¡Ê»í»ï¡ÖÎòÄø¡×¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£±£±·î£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦»Ô¥±Ã«¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Âè£¶£³²ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï»í½¸¡Ö´ì¿ÜÈþÌî¡Ê¤­¤¹¤ß¤Î¡Ë¡×¤Î»þÎ¤ÆóÏº¤µ¤ó¡á¼Ì¿¿±¦¡á¤È¡¢É¾ÅÁ¡ÖÁðÌî¿´Ê¿¡×¤Î¶áÆ£ÍÎÂÀ¤µ¤ó¡áÆ±º¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ë»í¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÎòÄø¡×¤Ï£±£¹£³£µÇ¯¡¢ÁðÌî¿´Ê¿¤äÃæ¸¶ÃæÌé¤é¤¬ÁÏ´©¡£ÎòÄø¾Þ¤Ï²áµî¤Ë¤Ï·Ý½Ñ²È¤Î²¬ËÜÂÀÏº¤äËÁ¸±²È¤Î¿¢Â¼Ä¾¸Ê¤é¤Ë¤âÂ£¤é¤ì¡¢¹­¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö»í