ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬£±£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨£¹¡¦£µ¡ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï£µ¡¦£³¡ó¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë½é²ó¤ÎÀ¤ÂÓ£±£²¡¦£¶¡ó¡Ê¸Ä¿Í£·¡¦£³¡ó¡Ë¤¬ÈÖÁÈºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤éºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ£¹¡¦£µ¡ó¡Ê¸Ä¿Í£µ¡¦£µ¡ó¡Ë¡£À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÂç²Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ£±¥±¥¿Âæ¤òµ­Ï¿¤·