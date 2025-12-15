阪神・佐藤輝明内野手（26）が15日、米国で行っている自主トレーニングのもようを自身のインスタグラムにアップした。元メキシコ代表で東京五輪にも出場した現エンズルスコーチ、ライアン・ゴインズ氏や、今季までドジャースに在籍し、来季からジャイアンツに移籍するジャスティン・ディーンらと“5ショット”を掲載。「Fourgreatdays」と記し、異国の地での鍛錬に充実の表情を浮かべていた。佐藤輝は23年以来となる2年