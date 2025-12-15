シンガー・ソングライターの絢香（37）が15日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今日のネイル」と書き出した絢香。シルバーに飾ったネイルをアピールした自撮り写真をアップした。ネイルに負けず薬指には、大粒の石をあしらった豪華な指輪がキラリ。ファンからは「凄く似合う」「お美しい」「ご主人からのプレゼントですか？」「ネイルも素敵ですが指輪光ってます」「指輪凄い」「素敵」などのコメント