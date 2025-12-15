ピン芸人の紺野ぶるま（39）が15日までに自身のインスタグラムを更新。自身が出場した、日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」について言及した。紺野は「THE W」の最終決戦に進出したが、1票差で優勝を逃した。「THEWを作ってくださっている方々は本当に最高です。感謝です」と前置きした上で「なぜ女性だけでくくるのか、レベルが低い、賞金高すぎるわかります、わかります、けど出てる側からしたら全部プラスでしかな