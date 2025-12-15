私はアスカ。夫のユウスケからいきなり離婚を切り出されました。理由は「性格の不一致」ですが、無理がありすぎます。不倫では……と探ったところ、証拠が出るわ出るわ。不倫相手のSNSアカウントまで見つけてしまいました。SNSには、ペアリングの写真やデートを匂わせる投稿が多数あり、2人の関係は明白でした。その大胆さたるや、私が心配してしまうほど。ユウスケを問い詰めると、不倫関係を認めつつも肉体関係は否定。しかし、