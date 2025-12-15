プロ野球・DeNAは15日、MLBのパドレスでもプレーしたショーン・レイノルズ投手との契約を発表しました。契約年数は1年で、年俸は90万ドル(推定)となっています。レイノルズ投手は身長203cm・体重113キロの27歳右腕。2016年からマイナーリーグで野手としてプレーし、21年からは投手に転向しています。23年からはパドレスに移籍。24年にはメジャーデビューを果たしました。今季も1度の先発含む19登板で、防御率5.33をマーク。メジャ