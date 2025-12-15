ロマンス詐欺でウソの投資話を持ちかけられ大金をだまし取られるなど、オンラインでの詐欺被害が拡大しています。バンキシャ！が取材でたどり着いたのは、詐欺師の闇マーケット。ネット上で日本人の免許証などが売買される実態とは。【真相報道バンキシャ！】■ロマンス詐欺だった…被害「2000万円以上」かおりさん(仮名・60代）「私みたいな貧乏な人をターゲットにするわけはないって思っていた」こう語るのは、2025年10月、SNS型