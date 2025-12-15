TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（午後9時）最終第10回が14日放送され、世帯平均視聴率11・4％だったことが15日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率7・0％だった。ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。その一方で