先月19日、大阪・守口市の交差点で、軽自動車とオートバイが衝突する事故が発生。報道によれば、オートバイに乗っていたいずれも14歳の男子中学生2人が死亡し、車を運転していた会社員が過失運転傷害の疑いで逮捕された（その後、容疑は過失運転致死へ切り替え）。 事故当時の報道によれば、現場ではバイク用のヘルメットは確認されなかったという。 こうした報道に対し、SNSでは「中学生ってことは、無免許で2人乗