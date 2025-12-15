広島は１５日、ドラフト７位・高木快大投手（２１）＝中京大＝が右肘のトミー・ジョン手術を受けていたことを発表した。１１月１４日に手術。１２月１日にはギプスが外れるなど、順調にリハビリを進めている。しなやかな腕の振りから投じる最速１５３キロの直球が武器の右腕。３年春のリーグ戦、名城大戦で完全試合を達成し、その名をとどろかせた。しかし、昨年１１月に右肘を手術。今春のリーグ戦では復帰を果たすも、最