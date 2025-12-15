くりくりの目をした愛くるしい面立ちに、抜群の演技力。イタリアに住む一人の少年が世界をとりこにした。日本では１９８９年１２月に公開された映画「ニュー・シネマ・パラダイス」。終戦直後のシチリア島にある小さな映画館を舞台に、映写技師と少年トトが紡ぐ友情の物語だ。火災で失明した技師を継いだトトはやがて、映画監督になる夢を追って故郷を去る――。世界的ヒットを遂げた映画の中でトトの少年時代を演じたサルバ