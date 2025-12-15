東大公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が15日までに自身のXを更新。妹からの言葉を明かした。神谷は東大1年時に「ミス東大2020」と「ミスキャンパス2021」でグランプリを受賞。4姉妹の次女である神谷は「『ミス東大とったの5年前なのに、未だに名乗ってるの痛い』と妹に言われて顔ない」と嘆いた。この投稿に対し「学歴と同じく一生ものですよ！」「でも毎年この人を引き合いに出したいくらい正直圧倒的にかわいい」