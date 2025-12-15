１５日、前線を伴う低気圧が北海道付近にあって、急速に発達しながら北北東へ進んでいます。新潟地方気象台によりますとこの低気圧は１５日は千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置となる見込みです。新潟県では、上空の寒気の影響で１５日昼前にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけやしけとなる所がある見込みです。予想より風が強まった場合には、警報級の高波となる地域が拡