コーセーは2026年2月16日、“人と地球の調和”を目指し、肌や心のすこやかさを叶えるホリスティックビューティシリーズ「雪肌精 BLUE」より、「雪肌精 BLUEデューイー フレッシュ デイ セラム」（1品目1品種／ノープリントプライス）を全国の化粧品専門店・Maison KOSÉ（店舗とEC サイト）・その他公式ECサイトなどで発売します。■水艶UVセラムで朝の肌ダメージ※ に立ち向かう力を。「雪肌精 BLUEデューイー フレッシュ