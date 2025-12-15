£¹Ç¯¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤Î±É´§¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ£±¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤¬12·î11Æü¤Ë³«ºÅ¡£³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¼¯Åç¤ÎÁª¼ê¤¬¤º¤é¤ê¡£MVP¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¡¢ÆÀÅÀ²¦¤ÈºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤ÏFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ¤ËDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤Î£³¿Í¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà¤é°Ê³°¤Ë¤âÈá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¼¯ÅçÀï»Î¤Ï¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÂ¸ºß´¶