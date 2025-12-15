15日10時現在の日経平均株価は前週末比653.12円（-1.28％）安の5万183.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1000、値下がりは529、変わらずは74と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は312.86円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が221.61円、ＴＤＫ が41.87円、ファナック が25.24円、フジクラ が23.23円と続いている。 プラス寄与度トップはファス