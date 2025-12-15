15日未明、苫小牧市のアパートで火事がありました。住民の60代男性が病院に搬送されています。火事があったのは苫小牧市新中野町1丁目の2階建てのアパートです。15日午前1時40分ごろ、アパートの住民から「アパートの2階で火災が発生している」と消防に通報がありました。この火事でアパートの2階に住む60代の男性がのどの痛みを訴えて病院に搬送されましたが軽傷です。消防によりますと、火元は2階