協定書を取り交わした京急の川俣社長（左）と県警の今村本部長＝１１日、県警本部県警は１１日、京浜急行電鉄（横浜市西区）と包括連携協定を結んだ。痴漢や盗撮といった鉄道や駅で相次ぐ犯罪の抑止をはじめ、事故の防止や被害者支援などの分野で協力関係を深める。今月２５日には、京急線金沢文庫駅（同市金沢区）でキャンペーンを開く。県警はこれまでも京急の協力を得て、駅構内のポスターやデジタルサイネージ（電子看板）