【初代PlayStationの原寸大マルチケース付きBOOK New ver.】 2026年1月23日 発売予定 価格：3,168円 宝島社は、「初代PlayStationの原寸大マルチケース付きBOOK New ver.」を2026年1月23日に発売する。価格は3,168円。 本商品は、2022年に同社より刊行された「初代PlayStationの原寸大マルチポーチBOOK BLUE ver.」をリニューアルしたもの。本書では、