【モデルプレス＝2025/12/15】女優の石原さとみが、12月22日発売の美容誌「MAQUIA」（以下マキア／集英社刊）2026年2月号の通常版と特別版の表紙に約3年ぶりに登場。石原のハッピー感溢れる美しさの秘密に迫る。【写真】38歳国民的女優、“雰囲気一変”大人の色気溢れる表紙◆石原さとみ「MAQUIA」約3年ぶり登場第2子出産からの復帰明けのタイミングということで、「久しぶりのビューティの撮影は全てがキラキラしていて、現実じゃ