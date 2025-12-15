ジェームズ・キャメロン（71歳）は、映画製作におけるAI使用に「個人的に興味がない」という。映画監督として、最先端の映画技術を積極的に取り入れてきたキャメロンだが、AIを利用する意思はないそうだ。海南島国際映画祭でキャメロンはこう話す。「私は個人的に、そうしたツールを使うこと、つまり人間の創造性を技術で置き換える手段には興味がない」「我々は俳優を（生成AIのキャラクターで）置き換えられるかもしれない。『我