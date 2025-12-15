カプセルトイブランド「カプセルコレクション」より、新商品『もふもふ福良すずめ袋』が登場。本商品は、ふっくら愛らしい「福良すずめ」のもふもふアイテム。すずめが、もふもふ素材のポーチや巾着、トートになってるんです。ラインナップは巾着、ポーチ（取っ手付き）、ポーチ、トートの４種類。巾着ポーチ（取っ手付き）ポーチトート手のひらに収まるほどのサイズ感で、ちょっとした外出や、小物入れ用ポーチにぴったり。みなさ