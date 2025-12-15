岡山市役所 岡山市は15日、職員に12月期のボーナスを支給しました。一般職8829人の平均支給額は89万円6598円（支給月数は2.30月）でした。 岡山市は現在、市の人事委員会勧告に基づき、支給月数を0.05カ月引き上げる条例案を議会に提案しています。議決後今回の支給額との差額が別途支給される予定です。 特別職の支給額は、市長が330万8308円、副市長（２人の平均）は268万7038円、議長は234万6000円、議員（44人