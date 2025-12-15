リリースで発表J1のサンフレッチェ広島は12月15日、ドイツ1部RBライプツィヒの下部組織の責任者を務めるバルトシュ・ガウル氏が新監督に就任すると発表した。ガウル新監督はドイツとポーランドの国籍を持つ38歳。シャルケ（ドイツ）の下部組織で指導者としてキャリアをスタートさせ、同国ユースチームなどでキャリアを積み上げてきた。2018年からはマインツのセカンドチームであるマインツ05 IIで監督を務め、22年6月から23年3