グラビアアイドルちとせよしの（25）が14日までにインスタグラムを更新。お気に入りグラビアを投稿した。ちとせは「好みのスタイリング、お気に入りの1枚」とつづり、ヒップの強調された、振り向きポーズのランジェリーショットを公開した。続けて「最近は忙しくて体調優先しちゃってたので、また近々がっつり運動再開しようと思ってますおしりの筋トレもするぞぉ」と意気込んだ。この投稿にフォロワーからは「最高のボディ」「