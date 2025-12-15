グラビアアイドルの新田妃奈（26）が14日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。新田は「おはひな週刊SPA!ゲット報告ありがとう」とコメントし、黒いワンピースの水着姿を公開。新田は、水着の真ん中に付いているファスナーを胸の下までさげ、はちきれんばかりのHカップをアピールしている。また、別の投稿では「今日はRIZINガールの撮影行ってきたよ」と来年度の活動が決定した格闘技イベントRIZINを盛り