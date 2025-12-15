俳優の黒沢年雄（81）が14日までにブログを更新。茂木敏充外相へ苦言を呈した。黒沢は「外務大臣は総裁選で負けたのが原因なのか、外交問題で頑張っているのでしょうか?」と疑問を投げかけ「今回の高市発言で外交でケアーするのが貴方の役目だと思いますが…国会議事堂内では、欠伸やお眠りしているように見受けられますが、お疲れでしょうか…それに比べ小泉防衛大臣など、若手は頑張っていますねよ（原文ママ）」苦言を呈した。